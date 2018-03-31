Юрист из Украины (фармакология)

Юридические услугиЗакрыт3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется юрист для сопровождения процесса разработки 9-ти упаковок, инструкций и промо-листовок . 

Только из Украины. 

- сопровождение процесса разработки новых диетических добавок (согласование рецептур и дозировок разрешенных действующих веществ в соответствии с регламентирующими документами) 

- сопровождение промоции продуктов (согласование рекламных, информационных и обучающих материалов для врачей и конечных потребителей, подачи информации на сайте) 

Обязательно: 

- знание нормативной базы, регулирующей производство и сертификацию диетических добавок, опыт работы в этой сфере

6 лет назад
norelport
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад