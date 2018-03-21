3D Модель low polly

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создам low poly модель персонажей, мебель или любых других объектов. Дополнительно сделаю UV-развёртку, текстурирование и создам анимацию для модели.
Также создаю модели для 3D печати
Я работаю в программах Blender и Substance Painter
Вы получите: 3D модель в формате . blend; . fbx; . obj или . stl + 1 рендер 3D модели