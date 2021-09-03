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Я 3D-художник, работающий на таких платформах, как 3DS max, Maya, Zbrush, Substance Painter. Быстро осваиваю новые программы для проекта. Я занимаюсь моделированием персонажей и окружения, но готов к любым другим интересным задачам. Готов к работе.
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Это мое портфолио https://www.instagram.com/cgi_my/