Я 3D-художник, работающий на таких платформах, как 3DS max, Maya, Zbrush, Substance Painter. Быстро осваиваю новые программы для проекта. Я занимаюсь моделированием персонажей и окружения, но готов к любым другим интересным задачам. Готов к работе.

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Это мое портфолио https://www.instagram.com/cgi_my/