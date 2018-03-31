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Forge "Between the Hammer and the Anvil"
3D-графика
Добавлена
6 лет назад
222 просмотра
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Модель небольшой кузни, изготовленная для использования в игре. Выполнена в 3D's Max, рендер V-Ray.
1600x1200
1 МБ
1600x1200
1 МБ
1600x1200
1 МБ
1600x1200
1 МБ
1600x1200
1 МБ
Никита Ханов
NikitaKhanov
Был
4 года назад
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#4 из 12
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