Forge "Between the Hammer and the Anvil"

Добавлена
6 лет назад
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Модель небольшой кузни, изготовленная для использования в игре. Выполнена в 3D's Max, рендер V-Ray.