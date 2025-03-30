Клиент: GreenEnergo

Задача:
Визуализировать инструкцию по сборке кабельной муфты для GreenEnergo. Основная цель — создать понятную и точную 3D-инструкцию для монтажников.
Что я сделал:
Смоделировал все детали кабельной муфты в Blender.
Настроил реалистичные материалы для металла и резины.
Проработал освещение для чёткого акцента на ключевых элементах.
Подготовил рендеры поэтапной сборки.
Выполнил постобработку в Photoshop.
Результат:
Работа успешно использована в технической документации компании. Клиент отметил понятность визуализации и внимание к деталям.