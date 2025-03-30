Клиент: GreenEnergo

Задача:

Визуализировать инструкцию по сборке кабельной муфты для GreenEnergo. Основная цель — создать понятную и точную 3D-инструкцию для монтажников.

Что я сделал:

Смоделировал все детали кабельной муфты в Blender.

Настроил реалистичные материалы для металла и резины.

Проработал освещение для чёткого акцента на ключевых элементах.

Подготовил рендеры поэтапной сборки.

Выполнил постобработку в Photoshop.

Результат:

Работа успешно использована в технической документации компании. Клиент отметил понятность визуализации и внимание к деталям.