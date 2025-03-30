PLANQ Product Visualization for E-Cigarettes

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Задача:
Разработать визуализацию линейки электронных сигарет для компании PLANQ с целью подчеркнуть премиальность продукта и создать привлекательный визуал для рекламных материалов и онлайн-магазинов.

Подход:
Я начал с анализа фирменного стиля бренда и позиционирования продукта. Исходя из этого, выбрал минималистичную, чистую композицию с акцентом на материал корпуса и форму устройства.

Работа включала:

  • Точное 3D-моделирование с учётом конструктивных особенностей устройства.

  • Создание и настройку реалистичных материалов, чтобы подчеркнуть металлические и пластиковые элементы.

  • Построение освещения для выделения текстур и плавных линий продукта.

  • Финальную цветокоррекцию и ретушь в Photoshop для чистоты изображения.

Результат:
Визуализация использована компанией PLANQ в рекламных кампаниях и e-commerce. Благодаря правильному акценту на деталях и материалах продукт был представлен современно и привлекательно для целевой аудитории.