PLANQ Product Visualization for E-Cigarettes

Задача:
Разработать визуализацию линейки электронных сигарет для компании PLANQ с целью подчеркнуть премиальность продукта и создать привлекательный визуал для рекламных материалов и онлайн-магазинов.
Подход:
Я начал с анализа фирменного стиля бренда и позиционирования продукта. Исходя из этого, выбрал минималистичную, чистую композицию с акцентом на материал корпуса и форму устройства.
Работа включала:
Точное 3D-моделирование с учётом конструктивных особенностей устройства.
Создание и настройку реалистичных материалов, чтобы подчеркнуть металлические и пластиковые элементы.
Построение освещения для выделения текстур и плавных линий продукта.
Финальную цветокоррекцию и ретушь в Photoshop для чистоты изображения.
Результат:
Визуализация использована компанией PLANQ в рекламных кампаниях и e-commerce. Благодаря правильному акценту на деталях и материалах продукт был представлен современно и привлекательно для целевой аудитории.