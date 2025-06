/ENG

Animation of a jewelry for a brand was done using rigid body physics, render engine Cycles. Sound design, compositing and post production in DaVinci Resolve.

/RU

Анимация ювелирного изделия для бренда была сделана с использованием физики твердого тела, рендер-движок - Cycles. Звуковой дизайн, композитинг и пост-продакшн сделаны в DaVinci Resolve.