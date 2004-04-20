В рамках сотрудничества с брендом Grinchin Vibez я занималась созданием 3D-моделей и визуализаций кроссовок, отражающих стиль и концепцию бренда. Проект включал полный цикл разработки: от моделирования до финального рендера с фотореалистичными текстурами.

Моделирование – создание детализированной 3D-модели кроссовок с учетом конструктивных особенностей

Текстурирование – работа с материалами для передачи реалистичного внешнего вида (кожа, сетка, резина и т.д.)

Рендеринг – настройка освещения и композиции для стильных и привлекательных визуализаций

Анимация (если применимо) – создание динамичных презентаций и промо-роликов

Проект позволил подчеркнуть уникальность дизайна кроссовок и представить их в современном digital-формате, подходящем для маркетинговых кампаний и e-commerce.