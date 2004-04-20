Visualization of clothes

В рамках работы с брендом Grinchin Vibez, я создала фотореалистичные 3D-визуализации одежды с использованием программы Clo3D, которая позволяет точно воспроизвести ткани и посадку моделей. Процесс включал в себя не только моделирование одежды, но и настройку движений ткани, освещения и текстур для создания максимально реалистичного эффекта.

Моделирование одежды – создание точных 3D-форм моделей с учетом особенностей дизайна и материалов.

Текстурирование и UV-развертка – проработка материалов, таких как текстиль, кожа, синтетические ткани, с реалистичной передачей текстуры и поведения ткани.

Динамика ткани – использование встроенных инструментов Clo3D для анимации одежды, чтобы показать, как она взаимодействует с движением модели.

Рендеринг – создание финальных изображений с фотореалистичными текстурами и освещением для презентации продукции в каталоге или рекламных материалах.

Этот проект позволил продемонстрировать возможности Clo3D для создания высококачественных виртуальных образов одежды, идеально подходящих для digital-маркетинга и online-торговли.