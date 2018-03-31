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3D-графика
Добавлена
6 лет назад
184 просмотра
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Простой компьютерный стол, изображающий рабочее место дизайнера. Выполнен в 3D's Max, ренде в V-Ray.
1600x1200
628 КБ
1600x1200
586 КБ
1600x1200
593 КБ
1600x1200
1 МБ
1600x1200
1 МБ
1600x1200
1 МБ
1600x1200
1 МБ
Никита Ханов
NikitaKhanov
Был
4 года назад
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