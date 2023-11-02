Векторні об*єкти та персонажі в стилі 3Д

Деталі за посиланням -- Космос

Створення обʼємної векторної графіки (обʼєкти та персонажі) на тему "Космос".

Було використане ПЗ Blender для створення початково 3D моделей, з допомогою меш сіток растровий обʼєкт був векторизований.

Використання даної векторної графіки можливе для створення композицій, банерів, артбордів, рекламних вивісок..



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