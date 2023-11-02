Векторні об*єкти та персонажі в стилі 3Д
3D-графика
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2 месяца назад
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Деталі за посиланням -- Космос
Створення обʼємної векторної графіки (обʼєкти та персонажі) на тему "Космос".
Було використане ПЗ Blender для створення початково 3D моделей, з допомогою меш сіток растровий обʼєкт був векторизований.
Використання даної векторної графіки можливе для створення композицій, банерів, артбордів, рекламних вивісок..
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