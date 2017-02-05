Анимационный видеоролик для Food Balance

Вкусный проект с Food Balance.

Стоимость: 18000 р.

Срок: 7 дней.

Используемое ПО: Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, FL Studio.

Ссылка на Behance

К нам обратились с задачей сделать видеоролик о сервисе доставки готовых рационов здорового питания FOOD BALANCE.

Заказчику понравилась ироничная подача материала в нашем видеоролике для Salitest. Для заказчика также было важно вмонтировать в анимацию отснятый материал процесса приготовления блюд.

Исходя из темы ролика, был придуман персонаж – милый забавный толстячок. Определили работу с цветом в ролике – однотонный бэкграунд, выделенные цветом основные элементы.

Ролик был задуман как преролл, поэтому мы немного поиронизировали над этим в сцене с курицей, а также развили идею с Youtube для включения в ролик отснятого видео.

Ролик был принят быстро и с минимумом правок. Работать с заказчиком было приятно и удобно.

Кушайте здоровую пищу ;)