Эксплейнеры, видео-тьюториалы, обучающие ролики!

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Здравствуйте, уважаемые заказчики, меня зовут Александр, я занимаюсь видео-монтажом и видео-дизайном, делаю практически всё, от
несложных, простых роликов, рекламы, до видео-эффектов, анимации. Видео -
это мое хобби, которое переросло в работу на самого себя, я по
настоящему увлечен этой сферой, постоянно учусь, совершенствуюсь,
так-что вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в лучшем
видео, а не "спустя рукава".
Я делаю ПРОДАЮЩИЕ анимационные видео под ключь! Вы получите готовое решение - концепцию, видео,
сценарий, профессиональную озвучку диктора женским или мужским голосом,
отрисовку графики в векторе, саму анимацию, и музыкальное оформление.
Основные направления моей работы, это видео-монтаж, видео-дизайн, создание моуш-графики, видео-
эффектов, видео-тьюториалов, создание фонов, заставок, плашек, анимирование
логотипов и других обьектов. Я работаю в adobe after effects, premiere,
photoshop, illustratior, audition и некоторых других программах- по
монтажу и дизайну. Мне нравится разнообразие и творчество в моей работе,
по-этому одинаково качественно сделаю, обычную рекламу, презентацию
компании, товара услуги, так и создам красивые эффекты, заставки, сделаю
обзор игры, сервиса, или смонтирую, оформлю видео с вашего отдыха.
Некоторые примеры моих работ http://www.youtube.com/c/VideoBedrik
Ориентирован, как на долгосрочное сотрудничество, так и на разовые заказы, хорошие
цены, ведь кроме работы это и мое хобби, гарантирую качество выполненной
работы, порядочное и приятное сотрудничество.
Рад буду сотрудничеству, если у вас есть вопросы или предложения, давайте обсудим лично, мои контакты:
e-mail: [email protected]
skype: alexander.bedrikua
Хорошего, Вам, дня!)