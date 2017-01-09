Эксплейнеры, видео-тьюториалы, обучающие ролики!

Здравствуйте, уважаемые заказчики, меня зовут Александр, я занимаюсь видео-монтажом и видео-дизайном, делаю практически всё, от

несложных, простых роликов, рекламы, до видео-эффектов, анимации. Видео -

это мое хобби, которое переросло в работу на самого себя, я по

настоящему увлечен этой сферой, постоянно учусь, совершенствуюсь,

так-что вы можете быть уверены, что ваш заказ будет выполнен в лучшем

видео, а не "спустя рукава".

Я делаю ПРОДАЮЩИЕ анимационные видео под ключь! Вы получите готовое решение - концепцию, видео,

сценарий, профессиональную озвучку диктора женским или мужским голосом,

отрисовку графики в векторе, саму анимацию, и музыкальное оформление.

Основные направления моей работы, это видео-монтаж, видео-дизайн, создание моуш-графики, видео-

эффектов, видео-тьюториалов, создание фонов, заставок, плашек, анимирование

логотипов и других обьектов. Я работаю в adobe after effects, premiere,

photoshop, illustratior, audition и некоторых других программах- по

монтажу и дизайну. Мне нравится разнообразие и творчество в моей работе,

по-этому одинаково качественно сделаю, обычную рекламу, презентацию

компании, товара услуги, так и создам красивые эффекты, заставки, сделаю

обзор игры, сервиса, или смонтирую, оформлю видео с вашего отдыха.

Некоторые примеры моих работ http://www.youtube.com/c/VideoBedrik

Ориентирован, как на долгосрочное сотрудничество, так и на разовые заказы, хорошие

цены, ведь кроме работы это и мое хобби, гарантирую качество выполненной

работы, порядочное и приятное сотрудничество.

Рад буду сотрудничеству, если у вас есть вопросы или предложения, давайте обсудим лично, мои контакты:

e-mail: [email protected]

[email protected]

skype: alexander.bedrikua

Хорошего, Вам, дня!)