Проект школы в поселке

Добавлена
4 года назад
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Пожалуй, самым важным общественным учреждением в структуре сельского поселения является школа. Это объясняется

тем, что школа может связывать все возрастные слои населения поселка в одном здании. 

Школа расположена в центральной части поселка, спроектированного в Тамбовской области на 1730 жителей, и рассчитана на близлежащие населенные пункты.

Данная школа рассчитана на 500 учеников и включает возможность внеклассных занятий, например, в студиях, а также она предполагает посещение жителями поселка спортивного блока, расположенного в здании.

Общеобразовательная школа делится на зоны:

·               Блок начальной школы

·               Блок среднего и старшего звена

·               Блок общественного назначения (администрация, актовый зал, библиотека)

·               Спортивное ядро

Модель и чертежи были созданы в Revit, оформление с помощью Photoshop.