Проект школы в поселке

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Пожалуй, самым важным общественным учреждением в структуре сельского поселения является школа. Это объясняется
тем, что школа может связывать все возрастные слои населения поселка в одном здании.
Школа расположена в центральной части поселка, спроектированного в Тамбовской области на 1730 жителей, и рассчитана на близлежащие населенные пункты.
Данная школа рассчитана на 500 учеников и включает возможность внеклассных занятий, например, в студиях, а также она предполагает посещение жителями поселка спортивного блока, расположенного в здании.
Общеобразовательная школа делится на зоны:
· Блок начальной школы
· Блок среднего и старшего звена
· Блок общественного назначения (администрация, актовый зал, библиотека)
· Спортивное ядро
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