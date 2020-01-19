Проект школы в поселке

Пожалуй, самым важным общественным учреждением в структуре сельского поселения является школа. Это объясняется

тем, что школа может связывать все возрастные слои населения поселка в одном здании.

Школа расположена в центральной части поселка, спроектированного в Тамбовской области на 1730 жителей, и рассчитана на близлежащие населенные пункты.

Данная школа рассчитана на 500 учеников и включает возможность внеклассных занятий, например, в студиях, а также она предполагает посещение жителями поселка спортивного блока, расположенного в здании.

Общеобразовательная школа делится на зоны:

· Блок начальной школы

· Блок среднего и старшего звена

· Блок общественного назначения (администрация, актовый зал, библиотека)

· Спортивное ядро

Модель и чертежи были созданы в Revit, оформление с помощью Photoshop.