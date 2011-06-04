Банер для Ecena.lv

http://www.foxplay.info/

Заказ https://www.weblancer.net/projects/276634.html

Парсинг данных из RSS-ленты - http://ecena.lv/rss.xml Вывод на русском или на латышском языке в зависимости от настроек системы. Сохранение ленты в кэш для более быстрого доступа к данным и уменьшение нагрузки на сайт. Актуализация кэша каждые 3 часа.

Посмотреть в работе можно здесь: http://www.fat.lv/