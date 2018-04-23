Рекламный баннер для сети кофеен

Баннер — это статическая или анимированная картинка, которая размещается Интернете с целью рекламы товаров, услуг и прочего. По созданному баннеру осуществляется переход на сайт, где представлена более детальная информация о рекламируемом товаре. Таким образом, создание баннера — это один из немаловажных этапов проведения рекламной кампании в сети интернет.