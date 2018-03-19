Сделаю крутой баннер для вашего сайта или соц-сети

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю статичный или анимированный стильный, баннер для соц-сети (Instagramm, Facebook, VK ) или для сайта.
Доступен любой тип баннера или слайда:
- имиджевый
- рекламный
- информирующий, продающий
Что понадобиться от заказчика:
- Укажите тематику шапки / обложки (желательно ссылку на страничку, группу , сайт)
- Стиль и цветовая гамма (можно приложить несколько ссылок с примерами). Если нет времени, доверьтесь исполнителю
- Размер в пикселях в формате (1080 × 1080 px, 1200 × 630 px; 1024 x 512 px. 851х315 px и т. д)
- Текстовое наполнение баннера (конкретный текст, который хотите видеть на баннере. Если затрудняетесь с текстом доверьтесь исполнителю)
- Картинки с товаром или объектом рекламы (если вам необходимо отображать конкретный товар / объект). Если такого пожелания нет, выбор картинки (если она необходима по тематике) входит в основной заказ.
- Логотип (если он есть и если он нужен в шапке / обложке)
- Ограничения по весу изображения в килобайтах (уточнять у модераторов ресурса где будет размещено изображение). Если предпочтений по весу файла нет, то размер будет выбран оптимальный.
Отнеситесь с ответственностью к заполнению ТЗ. Чем понятнее будет задача, тем точнее будет реализованы ваши пожелания!