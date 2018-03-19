Сделаю крутой баннер для вашего сайта или соц-сети

Сделаю статичный или анимированный стильный, баннер для соц-сети (Instagramm, Facebook, VK ) или для сайта.

Доступен любой тип баннера или слайда:

имиджевый

рекламный

информирующий, продающий

Подход к делу с умом и ответственностью! Баннер, возможно сделать в любом стиле на любую тематику не запрещенную законом!

Сроки выполнения заказа - 24 часа. Среда разработки - Photoshop. Форматы - JPEG, PNG, PSD, GIF

Что понадобиться от заказчика:

Укажите тематику шапки / обложки (желательно ссылку на страничку, группу , сайт)

Стиль и цветовая гамма (можно приложить несколько ссылок с примерами). Если нет времени, доверьтесь исполнителю

Размер в пикселях в формате (1080 × 1080 px, 1200 × 630 px; 1024 x 512 px. 851х315 px и т. д)

Текстовое наполнение баннера (конкретный текст, который хотите видеть на баннере. Если затрудняетесь с текстом доверьтесь исполнителю)

Картинки с товаром или объектом рекламы (если вам необходимо отображать конкретный товар / объект). Если такого пожелания нет, выбор картинки (если она необходима по тематике) входит в основной заказ.

Логотип (если он есть и если он нужен в шапке / обложке)

Ограничения по весу изображения в килобайтах (уточнять у модераторов ресурса где будет размещено изображение). Если предпочтений по весу файла нет, то размер будет выбран оптимальный.

Если затрудняетесь с примерами и виденьем общего формата и стиля шапки / обложки / баннера, укажите, что вам точно НЕ нравиться и чего вы точно НЕ хотите видеть.

Отнеситесь с ответственностью к заполнению ТЗ. Чем понятнее будет задача, тем точнее будет реализованы ваши пожелания!