Обожаю делать продающие баннеры и красивое Web оформление

Имею более 15 лет стажа в продажах и интернет-маркетинге. Для продающих изображений, понимание психологии ваших потенциальных покупателей - очень важный фактор! Продающий текст, также. Оформляю соц-сети, каналы, делаю шапки на сайты и баннеры для слайдеров. Вся работа делается в Phatoshop, качественно, креативно и с душей!

Чем я могу быть вам полезен?

Сделаю статичный или анимированный стильный, баннер для соц-сети (Instagramm, Facebook, VK ) или для сайта.

Доступен любой тип баннера или слайда:

имиджевый

рекламный

информирующий, продающий

Подход к делу с умом и ответственностью! Баннер, возможно сделать в любом стиле на любую тематику не запрещенную законом! Каждая работа уникальна – не шаблоны!

Сроки выполнения заказа - 24 часа.

Среда разработки - Photoshop.

Форматы - JPEG, PNG, PSD, GIF

Укажите тематику шапки / обложки (желательно ссылку на страничку, группу , сайт)

Стиль и цветовая гамма (можно приложить несколько ссылок с примерами). Если нет времени, доверьтесь исполнителю

Размер в пикселях в формате (1080 × 1080 px, 1200 × 630 px; 1024 x 512 px. 851х315 px и т. д)

Текстовое наполнение баннера (конкретный текст, который хотите видеть на баннере. Если затрудняетесь с текстом закажите дополнительный кворк)

Картинки с товаром или объектом рекламы (если вам необходимо отображать конкретный товар / объект). Если такого пожелания нет, выбор картинки (если она необходима по тематике) входит в основной кворк.

Логотип (если он есть и если он нужен в шапке / обложке)

Ограничения по весу изображения в килобайтах (уточнять у модераторов ресурса где будет размещено изображение). Если предпочтений по весу файла нет, то размер будет выбран оптимальный.

Если затрудняетесь с примерами и виденьем общего формата и стиля шапки / обложки / баннера, укажите, что вам точно НЕ нравиться и чего вы точно НЕ хотите видеть Отнеситесь с ответственностью к заполнению ТЗ.

Чем понятнее будет задача, тем точнее будет реализованы ваши пожелания!