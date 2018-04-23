Arsales

Алексей Arsales

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Обожаю делать продающие баннеры и красивое Web оформление

Имею более 15 лет стажа в продажах и интернет-маркетинге. Для продающих изображений, понимание психологии ваших потенциальных покупателей - очень важный фактор! Продающий текст, также. Оформляю соц-сети, каналы, делаю шапки на сайты и баннеры для слайдеров. Вся работа делается в Phatoshop, качественно, креативно и с душей! 

Чем я могу быть вам полезен?

Сделаю статичный или анимированный стильный, баннер для соц-сети (Instagramm, Facebook, VK ) или для сайта.

Доступен любой тип баннера или слайда:

  • имиджевый
  • рекламный
  • информирующий, продающий
Подход к делу с умом и ответственностью! Баннер, возможно сделать в любом стиле на любую тематику не запрещенную законом! Каждая работа уникальна – не шаблоны!

  • Сроки выполнения заказа - 24 часа.
  • Среда разработки - Photoshop.
  • Форматы - JPEG, PNG, PSD, GIF
Техническое задание для заказчика:

  • Укажите тематику шапки / обложки (желательно ссылку на страничку, группу , сайт)
  • Стиль и цветовая гамма (можно приложить несколько ссылок с примерами). Если нет времени, доверьтесь исполнителю
  • Размер в пикселях в формате (1080 × 1080 px, 1200 × 630 px; 1024 x 512 px. 851х315 px и т. д)
  • Текстовое наполнение баннера (конкретный текст, который хотите видеть на баннере. Если затрудняетесь с текстом закажите дополнительный кворк)
  • Картинки с товаром или объектом рекламы (если вам необходимо отображать конкретный товар / объект). Если такого пожелания нет, выбор картинки (если она необходима по тематике) входит в основной кворк.
  • Логотип (если он есть и если он нужен в шапке / обложке)
  • Ограничения по весу изображения в килобайтах (уточнять у модераторов ресурса где будет размещено изображение). Если предпочтений по весу файла нет, то размер будет выбран оптимальный.
Если затрудняетесь с примерами и виденьем общего формата и стиля шапки / обложки / баннера, укажите, что вам точно НЕ нравиться и чего вы точно НЕ хотите видеть Отнеситесь с ответственностью к заполнению ТЗ.

Чем понятнее будет задача, тем точнее будет реализованы ваши пожелания!

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