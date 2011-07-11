Внутренний баннер для сайта http://dns-skydesign.n

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Добавлена
12 лет назад
201 просмотр
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http://dns-skydesign.net/

Ставились задачи:

1. Гармония с дизайном сайта.

2. Максимальное качество + векторизация

(отсутствие весового лимита).

3. Привлекательность сюжета и анимации.

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