Внутренний баннер для сайта http://dns-skydesign.n
Баннеры
Добавлена201 просмотр
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ставились задачи:
1. Гармония с дизайном сайта.
2. Максимальное качество + векторизация
(отсутствие весового лимита).
3. Привлекательность сюжета и анимации.
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