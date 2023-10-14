Личный помощник, Работаю с таблицами Excel: база данных, прайсы и т.д.

Добавлена
3 месяца назад
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Работаю с Excel около 10 лет. На постоянной основе работаю с прайс листами и ценами. Есть опыт в создании инвест-таблицы для презентации доходности. А так же помогу красиво оформить, так как еще работаю с CorelDraw.

CorelDRAW