Личный помощник, Работаю с таблицами Excel: база данных, прайсы и т.д.
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Работаю с Excel около 10 лет. На постоянной основе работаю с прайс листами и ценами. Есть опыт в создании инвест-таблицы для презентации доходности. А так же помогу красиво оформить, так как еще работаю с CorelDraw.