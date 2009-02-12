АРМ "Менеджер трудовой дисциплины" - программа предназначена для сотрудников, занимающихся учетом рабочего времени на предприятии.

Имеется возможность ведения справочников БД по сотрудникам с фотографиями, подразделениям, должностям, пользователям-операторам программы.

Вывод отчетов на печать в формате MS Excel для удобства пользователей.

Среда разработки: Delphi 7

БД: FireBird