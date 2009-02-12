Менеджер трудовой дисциплины
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15 лет назад
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АРМ "Менеджер трудовой дисциплины" - программа предназначена для сотрудников, занимающихся учетом рабочего времени на предприятии.
Имеется возможность ведения справочников БД по сотрудникам с фотографиями, подразделениям, должностям, пользователям-операторам программы.
Вывод отчетов на печать в формате MS Excel для удобства пользователей.
Среда разработки: Delphi 7
БД: FireBird