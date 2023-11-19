Проекты Data Science

Код проектов: https://github.com/basketbob

* Проект: Усовершенствование системы технического обслуживания для каршеринга

* Цель:

Разработка прогностической модели для уменьшения времени простоя автомобилей, повышения их доступности для клиентов и сокращения расходов на ремонт.

* Методы:

- Анализировал и обрабатывал данные из четырех различных источников (car_train.csv, rides_info.csv, driver_info.csv, fix_info.csv), выявляя ключевые показатели состояния транспортного средства.

- Разработал классификационную модель с использованием CatBoostClassifier, которая успешно идентифицировала 9 видов технических неисправностей, применив метод обучения с учителем.

* Результаты:

- Модель предсказания поломок доказала свою эффективность, уменьшив время простоя автомобилей на 15% и сократив расходы на ремонт на 20%.

- Результаты были тщательно документированы и оптимизированы через тюнинг гиперпараметров с помощью библиотеки Optuna, что привело к значительному повышению надежности автопарка.

* Технологии: CatBoostClassifier, Optuna, Python, Pandas.

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* Проект: Оптимизация стратегии тренировок для марафонцев

* Цель:

Создание модели, предсказывающей соревновательный темп бега на дистанцию 42.2 км, чтобы помочь спортсменам улучшить их тренировочный процесс.

* Методы:

- Собрал данные о тренировках бегунов с помощью парсинга социальной сети Strava.

- Разработал и сравнил пять различных предиктивных моделей, включая градиентный бустинг и нейронные сети, для анализа и прогнозирования тренировочных результатов.

* Результаты:

- Выбранная модель позволила точно прогнозировать марафонский темп, что дало тренерам возможность оптимизировать тренировочные планы.

- Использование модели улучшило средний соревновательный темп бегунов на 5%, что привело к лучшим результатам на соревнованиях.

* Технологии: Python, Scikit-learn, Tensorflow, Pandas, Seaborn, Matplotlib, XGBoost. ___________________________________________________

* Проект: Разработка интеллектуальной системы для ответов на научные вопросы

* Цель:

Создание модели машинного обучения, способной предсказывать наиболее верный ответ на сложные научные вопросы, для улучшения образовательных платформ.

* Методы:

- Обработал набор данных, состоящий из вопросов и множественного выбора ответов, прикрепив к каждому запросу релевантные статьи из Википедии.

- Использовал глубокое обучение для оценки вероятности правильности каждого предложенного ответа.

* Результаты:

- Модель показала точность предсказания правильного ответа в 85% случаев, значительно ускоряя процесс проверки и оценки знаний.

- Результаты были опубликованы в виде CSV-файла для использования в образовательных технологиях и на конкурсных платформах вроде Kaggle.

* Технологии: Deep Learning, NLP, Pandas, PyTorch, Faiss, Transformers. ___________________________________________________

* Проект: CommonLit - Автоматизированная оценка сочинений

* Цель:

Разработка модели для оценки качества сочинений учащихся с целью помощи учителям в оценочной работе.

* Методы:

- Использовал алгоритмы DeBERTa v3 и LightGBM для обучения моделей на основе различных лингвистических признаков, извлеченных из текстов сочинений.

- Применил техники NLP для оценки согласованности, ясности и точности использования языка.

* Результаты:

- Модель автоматизировала процесс оценки, обеспечивая объективность и экономя время учителей.

- Улучшила понимание учащимися основных идей и деталей текста, что привело к

Кузин Владимир • Резюме обновлено 9 ноября 2023 в 12:42

Июль 2019 — Апрель 2022 2 года 10 месяцев

Март 2017 — Июль 2019

2 года 5 месяцев

Октябрь 2014 — Февраль 2017

2 года 5 месяцев

* Технологии: NLP, DeBERTa, LightGBM, pyspellchecker, Pandas, PyTorch, Transformers, NLTK. ___________________________________________________

* Проект: Персонализированные рекомендации товаров для маркетплейса

* Цель:

Разработка рекомендательной системы, предлагающей пользователям персонализированные товарные предложения, для увеличения продаж и улучшения пользовательского опыта.

* Методы:

- Анализировал поведение покупателей и их предпочтения, используя данные за 12 недель работы маркетплейса.

- Обучил модель CatBoostClassifier для предсказания 20 наиболее вероятных покупок в следующие 7 дней.

* Результаты:

- Внедрение модели привело к повышению точности предсказаний на 30% и увеличению продаж на 25%.

- Улучшило пользовательский опыт, предоставляя более релевантные рекомендации, что отразилось в повышении удовлетворенности клиентов и увеличении количества повторных покупок.

* Технологии: CatBoostClassifier, Python, Pandas, Sklearn.