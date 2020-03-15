Телеграм бот

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Python разработчик
Приветствую!
Создаю TelegramBot любой сложности.
В моём арсенале:
- Успешный опыт работы с клиентами со всего Мира.
- Оптимальные, проверенные в бою технологические решения.
- Быстрая, эффективная и приятная коммуникация.
- 100% гарантия качества, поддержка проекта после завершения.
Специально для Вас я рад создать:
- TelegramBot ( Магазины, Управление каналом, Обменники, SMM, Управление подписками, Боты со ставками)
- Эргономичный и удобный интерфейс Веб-приложения
- Серверную логику сайта
- И многое другое
С нетерпением готов приступить к работе и жду Ваших предложений!