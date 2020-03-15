Телеграм бот

Python разработчик

Приветствую!

Создаю TelegramBot любой сложности.

В моём арсенале:

- Успешный опыт работы с клиентами со всего Мира.

- Оптимальные, проверенные в бою технологические решения.

- Быстрая, эффективная и приятная коммуникация.

- 100% гарантия качества, поддержка проекта после завершения.

Специально для Вас я рад создать:

- TelegramBot ( Магазины, Управление каналом, Обменники, SMM, Управление подписками, Боты со ставками)

- Эргономичный и удобный интерфейс Веб-приложения

- Серверную логику сайта

- И многое другое

С нетерпением готов приступить к работе и жду Ваших предложений!