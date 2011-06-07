Учет питания в больнице

Программа «Меню больницы» предназначена для ведения составления меню больницы, ведения складского учета продуктов питания.

Программное обеспечение выполнено средствами СУБД Firebird+Delphi и функционирует под управлением операционной системы (ОС) Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP, не предъявляя специальных требований к программно-аппаратным средствам.

Программное обеспечение является многопользовательским, обеспечивая возможность работы с программой на нескольких компьютерах.

Система позволяет осуществлять вывод данных в редактор электронных таблиц.