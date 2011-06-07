Учет питания в больнице
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13 лет назад
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Программа «Меню больницы» предназначена для ведения составления меню больницы, ведения складского учета продуктов питания.
Программное обеспечение выполнено средствами СУБД Firebird+Delphi и функционирует под управлением операционной системы (ОС) Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP, не предъявляя специальных требований к программно-аппаратным средствам.
Программное обеспечение является многопользовательским, обеспечивая возможность работы с программой на нескольких компьютерах.
Система позволяет осуществлять вывод данных в редактор электронных таблиц.