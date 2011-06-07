Тарификационный списко
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Программа предназначена для составления тарификационных списков сотрудников бюджетного учреждения.
При этом предусмотрены следующие возможности:
1. Ведение тарификационных списков.
2. Ведение расчета оплаты дежурств, праздничных, ночных часов, замещений на время отпуска.
3. Печать тарификационных списков и расчетов.
4. Обмен данными с 1С Зарплата и Кадры 8.2
Программное обеспечение выполнено средствами СУБД Firebird+Delphi и функционирует под управлением операционной системы (ОС) Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP, не предъявляя специальных требований к программно-аппаратным средствам.
Программное обеспечение является сетевым, обеспечивая возможность работы с программой нескольких пользователей с разделением прав доступа.
Система позволяет осуществлять вывод данных в редактор электронных таблиц.