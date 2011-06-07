Тарификационный списко

Программа предназначена для составления тарификационных списков сотрудников бюджетного учреждения.

При этом предусмотрены следующие возможности:

1. Ведение тарификационных списков.

2. Ведение расчета оплаты дежурств, праздничных, ночных часов, замещений на время отпуска.

3. Печать тарификационных списков и расчетов.

4. Обмен данными с 1С Зарплата и Кадры 8.2

Программное обеспечение выполнено средствами СУБД Firebird+Delphi и функционирует под управлением операционной системы (ОС) Microsoft Windows95/98/Me/NT/2000/XP, не предъявляя специальных требований к программно-аппаратным средствам.

Программное обеспечение является сетевым, обеспечивая возможность работы с программой нескольких пользователей с разделением прав доступа.

Система позволяет осуществлять вывод данных в редактор электронных таблиц.