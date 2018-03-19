ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24

ROS***.BITRIX24.RU (юр услуги)

Ообратился для оптимизации и автоматизации работы в СРМ системе и модуле для постановки задач. Основная цель уменьшить потери в продажах, уйти от большого количества так называемых "Забытых сделок", увеличить скорость обработки заявок за счет автоматической постановки задач и смены статусов.

Реализовано следующее:

- были настроены поля в лидах, контактах, компаниях, сделках, убраны не нужные, добавлены те которые необходимы для последующей работы.

- настроены сохраненные фильтры и представления для таблиц лидов, контактов, компаний, сделок, для удобства представления информации и быстрого поиска. Таким образом сотрудники перестали путаться какую информацию в какое поле заносить, ввод информации в СРМ стал системным.

- настроены статусы лидов и стадии сделок, основываясь на типовой схеме обработки заявок которая существует у клиента с учетом их специфики (консалтинговые услуги в сфере налогоблажения и бухгалтерии). Руководство на основе раздела Отчета в СРМ стало отслеживать основные показатели в работе, появилось понимание какие показатели необходимо мониторить в СРМ системе.

- далее реализация бизнес-процесса, который бы автоматизировал работу со сделками.

Здесь были две основные задачи:

Задача № 1. В зависимости от типа услуги которую хочет клиент, реализовать три сценария обработки сделки.

Задача № 2. Для того чтобы недопустить сбой в отчетности, сделать невозможным изменение стадии сделки сотрудниками в ручном режиме.

Для реализации Задачи № 1 разработан процесс, который запускался автоматически при создании сделки. Далее в зависимости от выбранного варианта услуги реализовывался соответствующий сценарий автоматической обработки в рамках которого сотрудникам различных отделов поочередно ставились задачи с заданным текстом и крайним сроком, при завершении которых менялась автоматически стадия сделки. Таким образом менеджер не тратил время на создание задач вручную, поручения доходили до нужного сотрудника вовремя и не забывались, обрабатывалась КАЖДАЯ заявка.

Для реализации Задачи № 2 разработали дополнительный вспомогательный автоматический процесс который при смене стадии сделки сотрудником на отличный от стадии которая записана в процессе № 1, автоматически менял ее на правильную. Это позволило исключить хаос и систематизировать обработку заявок.

Ну и в дополнении к основным задачам, реализована возможность автоматического создания сделок на 2017 год, для понимания плана повторных продаж в следующем году.

OOO***.BITRIX24.RU (веб студия, сайты)

Настроена интеграция с телефонией манго заявки с сайта, автоматичекое распределение в зависимости от выбранных услуг, подключен роистат и коллтрекинг, настроены 7 направлений сделок (в завмисосоти от услуг). Настроен бизнес-процесс по обработке сделок, постановка задач, отправка писем клиенту. Реализован процесс автоподсчета себестоимости сделок, настроен процесс фиксации оплат бухгалтером, База клиентов из разрозненных эксель систематизировано и перенесена корректно в Б24.

NANAUC***.BITRIX24.RU (сдача офисных помещений в аренду)

Настроена телефония битрикс, распределение звонков, ivr меню, настроены заявки с сайта, онлайн-чат, настроено распределение лидов, настроены поля и фильтры во всех сущностях, перенесена база контрагентов, настроены несколько направлений сделок (первичное, аренда с автопролонгацией в виде создания автоматически новой сделки). Настроен бизнес-процесс рейтинга арендаторов по 6 показателям (своевременная оплата, чистота помещений, замечания при проверке и т.п.) и отчет для анализа такого рейтинга.