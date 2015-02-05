Ваш личный бухгалтер

Опытный бухгалтер со стажем 13 лет окажет удаленно услуги по полному или частичному ведению бухгалтерского учета для ООО и ИП. Знание всех участков бухгалтерского учета и налогообложения. Подготовка и сдача отчетности в ИФНС, Фонд Социального страхования, Пенсионный фонд, Статистика. Знание программ Excel, Word, 1С "Предприятие" 7.7, 1С 8.2, "Банк-Клиент" гарант, консультант, система электронной сдачи отчетности.Качественно, надежно, грамотно. Уверенный специалист четко знающий свою работу. Большой опыт работы с различными системами налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД). Восстановление запущенного учета. Сверки с контролирующими органами. Постановка учета. Исправление ошибок сбежавших бухгалтеров и недобросовестных бухгалтерских компаний.

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