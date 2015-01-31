Бухгалтер на удаленном доступе (полное сопровожден

Бухгалтерский и налоговый учет в полном объеме по общей, упрощенной системам налогообложения, ЕНВД.

Сдача отчетности в ИФНС и фонды.

Опыт ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц/ИП, (ОСНО, УСН, ЕНВД).

Excel, Word, 1С "Предприятие" 7.7, 1С 8.2, "Банк-Клиент" гарант, консультант.Система электронной сдачи отчетности.

Работа с большим документооборотом.

Опыт прохождения сверок с налоговыми органами.

Составление налоговых деклараций и сдача налоговой отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС и тд.

НДФЛ, Персонифицированный учет.

Нулевая отчетность.

Знание всех участков бухгалтерского учета