Бухгалтер на удаленном доступе (полное сопровожден
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9 лет назад
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Бухгалтерский и налоговый учет в полном объеме по общей, упрощенной системам налогообложения, ЕНВД.
Сдача отчетности в ИФНС и фонды.
Опыт ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц/ИП, (ОСНО, УСН, ЕНВД).
Excel, Word, 1С "Предприятие" 7.7, 1С 8.2, "Банк-Клиент" гарант, консультант.Система электронной сдачи отчетности.
Работа с большим документооборотом.
Опыт прохождения сверок с налоговыми органами.
Составление налоговых деклараций и сдача налоговой отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС и тд.
НДФЛ, Персонифицированный учет.
Нулевая отчетность.
Знание всех участков бухгалтерского учета