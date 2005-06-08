Чертежи и схемы
Чертежи и Схемы
Добавленанет просмотров
14 дней назад
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Добро пожаловать в мой уголок, где я предоставляю услуги по созданию точных и выразительных 2D чертежей в программных средах, таких как CorelDRAW, Autodesk Inventor и AutoCAD! 📐✨
Моя цель - предложить вам не просто чертежи, а визуальные и технические решения, которые точно отражают вашу концепцию.