На эту карточку для пополения портфолио ушло несколько дней. Цвета, качество фото, стрелки долго доводились до совершенства.

Первоначальная идея казалась простой: лаконичная демонстрация преимуществ продукта. Однако, за этой кажущейся простотой скрывалась кропотливая работа по подбору идеальной цветовой палитры. Каждый оттенок был выбран с учетом его влияния на восприятие и соответствия общей концепции бренда.

Не меньшего внимания потребовало качество фотографии. Необходимо было добиться кристальной четкости и передачи мельчайших деталей, чтобы подчеркнуть достоинства продукта. Многочисленные тестовые снимки и эксперименты со светом позволили достичь желаемого результата.

Отдельной историей стали стрелки, указывающие на ключевые элементы. Их форма, размер и расположение многократно корректировались, чтобы обеспечить максимальную наглядность и интуитивность. Стрелки должны были не только привлекать внимание, но и гармонично вписываться в общий дизайн карточки.

В итоге, каждая деталь, от цветовой гаммы до формы стрелок, была тщательно продумана и выверена. Результатом стала карточка, которая не только эффективно демонстрирует продукт, но и является образцом профессионального дизайна.