Инфографика, работа номер 3

После 2 работы я перешла к 3-й немедля, пока вдохновение не улетело, так как в первых работах я создавала работы, используя полёт фантазий. Неоновые вывески я увидела на Маркетплейсе Вайлдберриз и захотела подобное тоже создать и вот что получилось.

В голове сразу возник образ: мерцающие огни, футуристический город, отражения в мокром асфальте. Эта идея показалась мне свежей и захватывающей. Я начала с изучения различных шрифтов, выбирая те, что ассоциируются с современностью и технологиями. Затем, экспериментировала с цветами, остановившись на сочетании ярких оттенков розового, синего и зеленого, чтобы создать ощущение энергии и динамики.

Процесс создания был увлекательным. Я представляла себя гуляющей по ночному городу, полному неоновых огней, и пыталась передать эти ощущения в своей работе. Каждая линия, каждый цвет – все было продумано до мелочей, чтобы создать максимально реалистичное и атмосферное изображение. Результат меня порадовал. Получилась работа, которая не просто отражает внешний вид неоновой вывески, но и передает ощущение ночной жизни, движения и ярких эмоций.