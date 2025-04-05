Работа номер 4

Для этой карточки дольше всего подбирала цвет обрамления плашек, их толщину и размеры самих плашек. Хотелось достичь идеального баланса, чтобы элементы не отвлекали от основного содержания, а лишь деликатно его подчеркивали. Перепробовала множество вариантов оттенков, от пастельных до насыщенных, пока не нашла тот самый, который гармонично сочетался с фоном и при этом выделял плашки, не перегружая восприятие.

Не меньшее внимание уделила толщине линий обрамления. Слишком тонкие казались незаметными, а слишком толстые – грубыми и подавляющими. В итоге остановилась на оптимальном значении, которое придавало плашкам четкость, не нарушая общей легкости дизайна.

Размеры плашек также играли важную роль. Необходимо было найти такую пропорцию, чтобы информация на них была читабельной и хорошо воспринималась, но при этом сами плашки не занимали слишком много места на слайде.

Все остальные плашки в следующих слайдах после первого тоже редактировались по размеру и цвету для гармоничного сочетания с фоном. Каждый слайд был уникален, и требовал индивидуального подхода.