Работа номер 5

Для карточки номер 5 я решила пойти ва-банк, сделав первый слайд не просто статичным, а по-настоящему живым, анимированным. Если вам интересно увидеть, как это выглядит в динамике, оставлю ссылку на свой Телеграм-канал – вдруг здесь, на платформе, анимация отобразится некорректно. Мне кажется, что при создании карточки для такого товара, опережающего свое время, суперсовременного, крайне важно закладывать основу для будущего. Чтобы карточка гармонично вписывалась в общую категорию, когда технологии сделают еще один рывок вперед, и подобные товары станут нормой. Важно, чтобы она не выглядела устаревшей, а наоборот, подчеркивала инновационность продукта, его принадлежность к будущему. Это как заложить капсулу времени, определяющую вектор развития всей категории.