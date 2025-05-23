UI-дизайн Dashboard для фитнес-приложения
Создан дизайн пользовательского интерфейса дашборда для мобильного/веб-приложения, ориентированного на фитнес и здоровье. Основной задачей было разработать информативный, визуально сбалансированный и удобный интерфейс для пользователей, отслеживающих физическую активность, питание и сон.
🔧 Что было сделано:
* Анализ UX-потребностей целевой аудитории
* Разработка структуры дашборда и логики блоков
Дизайн в стиле *Dark UI** с акцентными цветами
* Использование понятных иконок и цветовой кодировки
* Создание графиков активности, статистики и прогресса
* Адаптация визуала под Retina-экраны
* Подготовка макета в Figma
🎯 Цели проекта:
* Сделать интерфейс стильным, но ненагруженным
* Повысить вовлеченность пользователей в отслеживание своего фитнес-прогресса
* Поддержка темы «здорового образа жизни» через визуальные решения
💼 Инструменты:
Figma, Material Icons, графики в стиле Data-Driven UI, цветовая палитра с высокой контрастностью