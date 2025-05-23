UI-дизайн Dashboard для фитнес-приложения

Создан дизайн пользовательского интерфейса дашборда для мобильного/веб-приложения, ориентированного на фитнес и здоровье. Основной задачей было разработать информативный, визуально сбалансированный и удобный интерфейс для пользователей, отслеживающих физическую активность, питание и сон.

🔧 Что было сделано:

* Анализ UX-потребностей целевой аудитории

* Разработка структуры дашборда и логики блоков

Дизайн в стиле *Dark UI** с акцентными цветами

* Использование понятных иконок и цветовой кодировки

* Создание графиков активности, статистики и прогресса

* Адаптация визуала под Retina-экраны

* Подготовка макета в Figma

🎯 Цели проекта:

* Сделать интерфейс стильным, но ненагруженным

* Повысить вовлеченность пользователей в отслеживание своего фитнес-прогресса

* Поддержка темы «здорового образа жизни» через визуальные решения

💼 Инструменты:

Figma, Material Icons, графики в стиле Data-Driven UI, цветовая палитра с высокой контрастностью