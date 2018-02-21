"For Y" ui kit для мобильных приложений

"For Y" - это модный набор пользовательского интерфейса, который позволяет создавать красивые и креативные проекты для ваших предстоящих проектов. Этот пакет содержит множество интересных и полезных компонентов, тщательно собранных в Adobe Photoshop CC. Только для Android.

Можно посмотреть тут https://ui8.net/products/for-y