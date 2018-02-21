"For Y" ui kit для мобильных приложений
Добавлена106 просмотров
6 лет назад
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"For Y" - это модный набор пользовательского интерфейса, который позволяет создавать красивые и креативные проекты для ваших предстоящих проектов. Этот пакет содержит множество интересных и полезных компонентов, тщательно собранных в Adobe Photoshop CC. Только для Android.
Можно посмотреть тут https://ui8.net/products/for-y