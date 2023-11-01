Концепт мобильного приложения для управления проектами

Заказчику было важно ускорить работу команды, оптимизировать заполнение карточек организаций и упростить анализ данных. Основная цель — удобная платформа для менеджеров с широким функционалом для работы.



Создали рабочий дизайн MVP для тестирования среди команды, прописали User Flow и учли важные функции. Выбрали лучший вариант для составления личных и командных списков, пересобрали карточки организаций для удобного представления информаций.