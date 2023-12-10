Разработка мобильного приложения Time to quest

Time to quest — интерактивные квесты по Санкт-Петербургу с дополнительной реальностью - мобильное приложение для Android. В приложении есть возможность создать квест, купить квест из списка доступных квестов, пройти квест одному или с друзьями, а также ведется статистика по пройденным квестам и общая статистика по игрокам, благодаря чему сохраняется элемент конкуренции.

Был дан прототип, который необходимо было переработать и создать концепт будущего мобильного приложения. Затем реализовать макеты визуального решения на основе прототипа. Составление UI-кита и подготовка макетов к разработке.