Редизайн мобильного приложения цветочной сети
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Предыдущий дизайн приложения немного устарел и нуждался в обновлении для повышения эффективности бизнеса. Компании требовался современный, лаконичный и удобный пользовательский интерфейс для своего мобильного приложения, а также для предоставления пользователям новых функций.
Было выполнено следующее:
Проведено интервью с маркетологом сторонами, чтобы узнать цели, пожелания
Переработан дизайн старого мобильного приложения
Создал новую дизайн-систему, цветовую схему и стили текста
Изменен процесс оформления заказа, разделив его на 5 этапов, что сделало его менее громоздким
Упрощен процесс входа в систему за счет того, что номер телефона стал основным атрибутом для входа в систему.
Создана новая функция, которая позволяет пользователям создавать свои собственные букеты, давая компании возможность продавать больше товаров в приложении.