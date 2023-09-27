Редизайн мобильного приложения цветочной сети

Предыдущий дизайн приложения немного устарел и нуждался в обновлении для повышения эффективности бизнеса. Компании требовался современный, лаконичный и удобный пользовательский интерфейс для своего мобильного приложения, а также для предоставления пользователям новых функций.

Было выполнено следующее:

Проведено интервью с маркетологом сторонами, чтобы узнать цели, пожелания

Переработан дизайн старого мобильного приложения

Создал новую дизайн-систему, цветовую схему и стили текста

Изменен процесс оформления заказа, разделив его на 5 этапов, что сделало его менее громоздким

Упрощен процесс входа в систему за счет того, что номер телефона стал основным атрибутом для входа в систему.

Создана новая функция, которая позволяет пользователям создавать свои собственные букеты, давая компании возможность продавать больше товаров в приложении.

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