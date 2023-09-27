Создание мобильного приложения
Дизайн мобильных приложений
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Приложение создавалось в команде с разработчиком, который также является автором идеи
Были проделаны следующие шаги:
Интервью с автором идеи, чтобы изучить его цели, что он хочет добавить в приложение, его опыт пользования похожими приложения, и что важно сделать в первую очередь
Исследование приложений конкурентов и тестирование их, чтобы понять, что нравится пользователями и чем они недовольны, и изучить их поведение в приложениях
Составление карты эмпатии, чтобы понять потребности пользователя, составить портрет целевой аудитории и улучшения опыты пользования будущего приложения
Черно-белые скетчи и их тестирование с пользователями
Дизайн экраном и их тестирование с пользователями