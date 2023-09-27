Создание мобильного приложения

Дизайн мобильных приложений
Добавлена
3 месяца назад
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Приложение создавалось в команде с разработчиком, который также является автором идеи

Были проделаны следующие шаги:

  • Интервью с автором идеи, чтобы изучить его цели, что он хочет добавить в приложение, его опыт пользования похожими приложения, и что важно сделать в первую очередь

  • Исследование приложений конкурентов и тестирование их, чтобы понять, что нравится пользователями и чем они недовольны, и изучить их поведение в приложениях

  • Составление карты эмпатии, чтобы понять потребности пользователя, составить портрет целевой аудитории и улучшения опыты пользования будущего приложения

  • Черно-белые скетчи и их тестирование с пользователями

  • Дизайн экраном и их тестирование с пользователями