Создание мобильного приложения

Приложение создавалось в команде с разработчиком, который также является автором идеи

Были проделаны следующие шаги:

Интервью с автором идеи, чтобы изучить его цели, что он хочет добавить в приложение, его опыт пользования похожими приложения, и что важно сделать в первую очередь

Исследование приложений конкурентов и тестирование их, чтобы понять, что нравится пользователями и чем они недовольны, и изучить их поведение в приложениях

Составление карты эмпатии, чтобы понять потребности пользователя, составить портрет целевой аудитории и улучшения опыты пользования будущего приложения

Черно-белые скетчи и их тестирование с пользователями