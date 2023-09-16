Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте!

Я дизайнер инфографики для маркетплейсов Wildberries и Оzon

Создам продающие карточки товара исключительно по Вашему запросу.

Прайс:

Все слайды-6 BYN / 180 ₽

Заказ только одного главного слайда-7 BYN / 200 ₽

Сложный дизайн-8 BYN/230 ₽

Срочный заказ-8 BYN/230 ₽

Исправления бесплатно

От Вас требуется:

-фото товара(при отсутствии фото по отдельной плате ищу сама);

-указать для какого маркетплейса карточка;

-пожелания по дизайну;

-основные характеристики товара(при их отсутствии подберем вместе);

-количество карточек;

Либо я высылаю бриф и Вы пишете основные характеристики и пожелания по товару.

Заказ будет готов в течение 1-3 дней,в зависимости от количества карточек.

Работаю по предоплате 50%