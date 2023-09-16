Инфографика для маркетплейсов
Дизайн продукции
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Я дизайнер инфографики для маркетплейсов Wildberries и Оzon
Создам продающие карточки товара исключительно по Вашему запросу.
Прайс:
Все слайды-6 BYN / 180 ₽
Заказ только одного главного слайда-7 BYN / 200 ₽
Сложный дизайн-8 BYN/230 ₽
Срочный заказ-8 BYN/230 ₽
Исправления бесплатно
От Вас требуется:
-фото товара(при отсутствии фото по отдельной плате ищу сама);
-указать для какого маркетплейса карточка;
-пожелания по дизайну;
-основные характеристики товара(при их отсутствии подберем вместе);
-количество карточек;
Либо я высылаю бриф и Вы пишете основные характеристики и пожелания по товару.
Заказ будет готов в течение 1-3 дней,в зависимости от количества карточек.
Работаю по предоплате 50%