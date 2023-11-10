3D Pixels
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создал Landing Page, в котором цель собирать контакты для людей, которые создают NFT или нужны 3d исполнители.
C полной информацией можно ознакомиться на Behance: https://www.behance.net/gallery/179405171/Web-design-landing-page
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