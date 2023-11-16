Dream

Дизайн сайтов
Добавлена
месяц назад
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Сделал новый проект проект с небольшим брендингом.
Процесс работы над проектом.

  1. Брифинг и Понимание:

    • Вместе мы определим цели и задачи вашего проекта, чтобы создать дизайн, соответствующий вашим ожиданиям.

  2. Итеративный Процесс:

    • Мудборд, Прототип+UX, UI+адаптация. Передаю вам для разработчика

    • Предоставлю вам промежуточные результаты и буду открыт для ваших комментариев и предложений. Мы вместе доведем дизайн до идеального результата.

  3. Результат:

    • Поставлю вам готовый дизайн, который не только эстетически приятен, но и эффективен в контексте ваших бизнес-целей.

      Полностью можно ознакомиться по ссылке:
      https://www.behance.net/ihormidpy