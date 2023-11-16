Dream
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделал новый проект проект с небольшим брендингом.
Процесс работы над проектом.
Брифинг и Понимание:
Вместе мы определим цели и задачи вашего проекта, чтобы создать дизайн, соответствующий вашим ожиданиям.
Итеративный Процесс:
Мудборд, Прототип+UX, UI+адаптация. Передаю вам для разработчика
Предоставлю вам промежуточные результаты и буду открыт для ваших комментариев и предложений. Мы вместе доведем дизайн до идеального результата.
Результат:
Поставлю вам готовый дизайн, который не только эстетически приятен, но и эффективен в контексте ваших бизнес-целей.
Полностью можно ознакомиться по ссылке:
https://www.behance.net/ihormidpy