AcidSoft / Landing Page

Для AcidSoft я создал современный адаптивный лендинг, который ярко подчеркивает стиль бренда и функциональность. Дизайн выполнен в фирменных цветах с плавными анимациями, обеспечивая интерактивность и комфорт для пользователей.



Я разработал детализированный прототип, продумав каждую секцию: от миссии и услуг до портфолио и команды. Адаптивность сайта позволяет ему идеально работать на любых устройствах, от десктопов до смартфонов.



Особое внимание уделено UI/UX: удобная навигация, четкая типографика и интерактивные элементы делают сайт не только визуально привлекательным, но и максимально удобным для пользователей.



Ссылка на сайт: https://www.acidsoft.io/