Brilliant-case.ru

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Требовалось срочно создать сайт который будет иметь легкий дизайн который будет без проблем загружаться везде и с любого устройства + базовое наполнение и дизайн товара (Первые товары)
Так же, создание логотипа и фирменного стиля компании, подключение SSL сертификата, подключение платежной системы WalletOne, SEO оптимизация проекта, к сожалению сейчас уже сайт не в том состоянии что раньше.