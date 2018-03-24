Brilliant-case.ru

Требовалось срочно создать сайт который будет иметь легкий дизайн который будет без проблем загружаться везде и с любого устройства + базовое наполнение и дизайн товара (Первые товары)

Так же, создание логотипа и фирменного стиля компании, подключение SSL сертификата, подключение платежной системы WalletOne, SEO оптимизация проекта, к сожалению сейчас уже сайт не в том состоянии что раньше.