Дизайн криптовалютной биржи, обменника

При работе над любым сайтом учитываю целевую аудиторию, удобство пользователя и привычные паттерны поведения.Работа делится на этапы1. Бриф2. Подбор референсов, составление мудборда, составление структуры сайта, прототип в Фигме3. Дизайн в Фигма4. Адаптив под гаджетыМогу реализовать любую другую тематику.