Лендинг для продажи курсов сьедобных букетов

Дизайн лендинга с продающей структурой.При работе над любым сайтом учитываю целевую аудиторию, продающую структуру, удобство пользователя и привычные паттерны поведения.Работа делится на этапы1. Бриф2. Подбор референсов, составление мудборда, составление структуры сайта, прототип в Фигме3. Дизайн в Фигма4. Адаптив под гаджеты5, Верстка на Тильде, если нужен "под ключ".Могу реализовать любую другую тематику.