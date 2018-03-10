Дизайн одностраничного сайта-каталога Дон Батюшка

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Дизайн одностраничного сайта-каталога компании по продаже мёда Дон Батюшка.
Было сделано:
Брендинг,
логотип,
слоган,
адаптивный дизайн сайта,
обработка фотографий
дизайн страниц в социальных сетях.
Дизайн сайта:
горизонтальное меню, закрепленное в браузере для удобства перехода по якорным ссылка,
блочный дизайн с наименованиями и фотографиями продукции,
форма обратной связи в виде оформления заказа (бюджетная версия интернет-магазина).