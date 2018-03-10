Дизайн одностраничного сайта-каталога Дон Батюшка

Дизайн одностраничного сайта-каталога компании по продаже мёда Дон Батюшка.

Было сделано:

Брендинг,

логотип,

слоган,

адаптивный дизайн сайта,

обработка фотографий

дизайн страниц в социальных сетях.

Дизайн сайта:

горизонтальное меню, закрепленное в браузере для удобства перехода по якорным ссылка,

блочный дизайн с наименованиями и фотографиями продукции,

форма обратной связи в виде оформления заказа (бюджетная версия интернет-магазина).