Дизайн одностраничного сайта-каталога Дон Батюшка

Добавлена
6 лет назад
115 просмотров
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Дизайн одностраничного сайта-каталога компании по продаже мёда Дон Батюшка.

Было сделано:

Брендинг,

логотип,

слоган,

адаптивный дизайн сайта,

обработка фотографий

дизайн страниц в социальных сетях.

Дизайн сайта:

горизонтальное меню, закрепленное в браузере для удобства перехода по якорным ссылка,

блочный дизайн с наименованиями и фотографиями продукции,

форма обратной связи в виде оформления заказа (бюджетная версия интернет-магазина).