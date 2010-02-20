Дизайн промышленного сайта - страница продукции

http://arlite.dn.ua/rus/products/Lentakonvejernayaobshhegonaznacheniya

Задача - сделать редизайн существующего сайта, подчеркнуть то, что компания - большой завод, который занимается производством, а не перепродажей, конвейерной ленты. Расставить акценты на качестве продукции. Улучшить информативность сайта.

Страница с описанием продукции - лента со ссылками-маячками на сертификаты продукта, отзывы и дипломы с выставок. На каждой странице ввеху под логотипом отображен телефон. Также стоит акцент на ссылке "опросная форма заказа" - для разгрузки кол-центра компании.