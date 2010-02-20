Собственный сайт

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14 лет назад
368 просмотров
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http://conceptart.com.ua

Красиво, стильно и одновременно информативно. Развернутое верхнее меню решает проблему перехода пользователя на целевую страницу в той ситуации, когда он пришел из ПС на какой-то внутренний текст. Два языка, возможность наращивать языки - неораниченная. Переключатель перебрасывает не на главную, а на другую языковую версию страницы.